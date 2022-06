400 Euro Strafe für 3 Minuten falsch parken

Ein Pensionist wurde am Gelände der Klinik Ottakring beinhart abgestraft - weil er sein Auto kurz falsch geparkt hat, um Geld für den Parkautomaten abzuheben. Was folgte, ist eine Strafe in der Höhe von 400 Euro und eine Besitzstörungsklage. Doch der Rentner lässt sich das nicht gefallen.