Errol Musk ist nicht stolz auf Sohn Elon

In einem ausführlichen 20-minütigen Interview in der australischen „The Kyle and Jackie O Show“ sprach Errol Musk über Elon und den Rest der Musk-Familie, einschließlich Elons jüngerem Bruder Kimbal. Auf die Frage, ob er stolz auf Elon sei, sagte der 76-jährige Errol: „Nein, wissen Sie, ich meine, wir sind eine Familie, die schon seit Langem viele Dinge macht. Es ist nicht so, als hätten wir plötzlich angefangen, etwas zu tun.“ Zugleich räumte Errol ein, dass Elon „wirklich über das Ziel hinausgeschossen“ sei.