„Größter Sexskandal aller Zeiten“ schockt Thailand

Millionen in Online-Casinos verspielt

In den vergangenen drei Jahren erhielt die Erpresserin den Behörden zufolge stolze 385 Millionen Baht – das sind mehr als zehn Millionen Euro. Das meiste davon soll aus Tempelkassen stammen. Genug Geld eigentlich, um sich ein Leben in absolutem Luxus zu leisten. Laut Prasong Chalermpan, Leiter der Antikorruptionsabteilung der Polizei, hat sie aber fast die gesamte Summe in Online-Casinos verspielt. Auf ihrem Konto seien nur noch umgerechnet 210 Euro übrig, hieß es.