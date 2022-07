Versorgungsengpass: Ungarn schränkt Tankrabatt ein

Ausfälle wegen Wartungsarbeiten

Aus dem Büro von Ministerpräsident Viktor Orban wurde einerseits auf die Ausfälle hingewiesen, die durch eine derzeit laufende Wartung der Raffinerie in Szazhalombatta in der Nähe der Hauptstadt Budapest, entstehen. Die Anlage versorgt beinahe das gesamte Land mit Treibstoffprodukten. Wegen des Ukraine-Krieges gibt die Regierung in Budapest auch nur rund ein Drittel der strategischen Reserven frei, wie Orbans Stabchef Gergely Gulyas in einer Pressekonferenz am Samstag erklärte. Daher müsse teurer aus dem Ausland zugekauft werden.