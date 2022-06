Ungarn muss Diskriminierung beim Sprit beenden!

Notstand in Ungarn bis November verlängert

Die neue Treibstoffpreisregelung ist übrigens im Zuge des wegen des Ukraine-Kriege ausgerufenen Notstandes erlassen worden. Dieser ist am Mittwoch bis 1. November verlängert worden. In einer Notstandssituation darf die Regierung per Dekret regieren bzw. die Anwendung bestimmter Gesetze aussetzen. Ministerpräsident Viktor Orban hatte den am 24. Mai ausgerufenen Notstand damit begründet, dass dieser der Regierung die Möglichkeit biete, sofort zu reagieren und Ungarn und die ungarischen Familien mit allen Mitteln zu schützen.