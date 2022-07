Tankrabatt: EU-Kommission geht gegen Ungarn vor

EU-Klage wegen Homosexuellen-Gesetz

Erst am Freitag ist bekannt geworden, dass Brüssel in zwei anderen Streitfällen bereits Klage eingebracht hat. Dabei geht es zum einen um ein Gesetz zur Einschränkung von Informationen über Homo- und Transsexualität, wie die Behörde am Freitag in Brüssel mitteilte. Das Homosexuellen-Gesetz hatte Orban schon im vergangenen Jahr heftigen Gegenwind in der EU beschert. „Dieses ungarische Gesetz ist eine Schande“, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen damals. Der niederländische Regierungschef Mark Rutte machte deutlich, dass er für Ungarn keinen Platz mehr in der EU sieht, wenn die Regierung in Budapest so weitermacht.