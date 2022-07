Zivilprozess um den Tod von Baby Lukas

Das entsprechende Gerichtsverfahren hat nun begonnnen. Am ersten Verhandlungstag wurde vor allem eine Vertagung diskutiert, da parallel auch der Strafprozess noch im Laufen ist. Weitere Ergebnisse diesbezüglich werden in den kommenden Wochen und Monaten erwartet. In der Regel werden die Zivilprozesse in solchen Fällen erst nach dem Abschluss des Strafprozesses durchgeführt. Dessen Ende ist im konkreten Fall aber derzeit noch nicht absehbar.