Orban-Vertraute tritt nach Skandal-Rede zurück

Die Beauftragte des ungarischen Ministerpräsidenten für gesellschaftlichen Anschluss, Zsuzsa Hegedüs, verglich Orban mit Nazi-Propagandaminister Joseph Goebbels. Das berichtete das Onlineportal telex.hu. In ihrem Brief an Orban drückte sie ihr Bedauern aus, dass sie wegen einer so beschämenden Stellungnahme die Beziehung abbrechen müsse. Die Rede in Tusnadfürdö hätte wohl den „eingefleischten Rassisten“ gefallen. Sie hätte bisher immer zu Orban gehalten. Doch seine nun erfolgten rassistischen Äußerungen, „die selbst Goebbels gefallen hätten“, seien über die Grenzen der Akzeptanz hinausgegangen, begründete Hegedüs ihren Rücktritt.