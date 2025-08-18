Thompson bläst das 100-m-Duell mit Lyles ab

Felix Gall: „Ich habe die Tage ohne Rad genossen“
Das Diamond-League-Meeting am Mittwoch in Lausanne wird ohne das 100-m-Duell des US-Olympiasiegers Noah Lyles und des Olympia-Zweiten Kishane Thompson ablaufen.
Der am Wochenende in Silesia in Polen im ersten Vergleich der beiden seit dem Pariser Olympia-Finale siegreich gebliebene Thompson gab an, nicht anzutreten. Der Jamaikaner begründete das mit einer Schienbein-Entzündung. Laut seinem Management werde Thompson auch nicht Ende August in Zürich dabei sein.
In Lausanne sehr wohl dabei sind die österreichischen Leichtathletinnen Victoria Hudson im Speerwurf sowie Caroline Bredlinger im 800-m-Lauf.
