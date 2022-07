Oberösterreicher sind zum Energiesparen aufgerufen

Gasverbrauch rückläufig

Sein Resümee: „Es ist ernst.“ Ein gänzlicher Gas-Stopp wäre für das Industrieland Oberösterreich ein „absoluter Worst Case“. Immerhin entfallen 77 Prozent des hiesigen Gasverbrauchs auf den produzierenden Bereich. Gas sei aber auch für die Erzeugung von Strom und Fernwärme unentbehrlich. Damit auch bei reduzierten Lieferungen ausreichend Gas für den Winter eingespeichert werden kann, müsse jetzt Energie gespart werden – in der Wirtschaft und in Privathaushalten. Von „Ge- und Verboten“ halte er aber nichts, sagt Achleitner – er setze auf Eigenverantwortung. Immerhin seien in OÖ von Jänner bis Mai bereits um zehn Prozent weniger Gas verbraucht worden.