„Die beste Erfindung nach dem Geschirrspüler“

Die Idee, Vibratoren zu benutzen, kommt vielen Menschen durch die Medien. Aber: Einige Befragte sind auch in ihrer Jugend über Sexspielzeug von Freunden oder ihren Eltern gestolpert. Diese unfreiwillige Bekanntschaft mit den Vibratoren anderer Menschen kann irritierend sein, wie sich Jessica erinnert: „Meine Mutter hatte eine Tasche mit Sexspielzeug in ihrem Schrank, über das ich stolperte, als ich etwas in ihrem Schrank suchte. Ich wusste nicht, was es war. Ich habe dann einen Einschaltknopf gesehen und habe ihn eingeschaltet und mich halb zu Tode erschreckt.“