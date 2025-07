Einwanderungsland wider Willen

Dieser Tage wurden die Österreicher wieder einmal mit den nüchternen Zahlen, die Zuwanderung betreffend, konfrontiert: Derzeit seien es ganze 28 Prozent der Wohnbevölkerung, die einen sogenannten Migrationshintergrund hätten, die also selbst, oder deren beide Elternteile im Ausland geboren sind. Und rechnet man jene Menschen dazu, die bereits in der dritten Generation im Lande sind, also etwa die Enkel der Gastarbeiter der 60- und 70-Jahre, sind es natürlich noch weit mehr. Diese sind leider nämlich längst nicht alle voll integriert und leben allzu oft in Parallelgesellschaften.