Mord in Leibnitz: Keine Spur von verdächtigem Sohn

Motiv derzeit unklar

Gesichert ist bisher, dass die Syrerin am Montag von ihren Verwandten nicht erreichbar gewesen war und sich ein Angehöriger zur Wohnung aufmachte, um nachzusehen. Nachdem nicht geöffnet worden war, wurde von einem Mieter in dem Mehrparteienhaus die Polizei verständigt. Diese holte die Feuerwehr zum Öffnen der Tür. Die Syrerin wurde leblos am Boden liegend im Wohnzimmer entdeckt. Zu einem möglichen Motiv lagen bisher keine Erkenntnisse vor.