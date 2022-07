Mordalarm: 24-Jähriger soll Mutter getötet haben!

Serie an Frauenmorden

Das Verbrechen ergänzt die Liste an Frauenmorden in Österreich. Einige davon haben sich in der Steiermark abgespielt: Anfang Februar erschoss ein Grazer seine Mutter, die er gepflegt hatte, und seinen Bruder. Nur wenige Tage später tötete ein Rumäne eine 41-Jährige in deren Wohnung nahe dem Grazer Hauptbahnhof mit Dutzenden Messerstichen. Sein Motiv: Hass auf Frauen. Anfang Juni erschoss ein betagter Schladminger zuerst seine Ehefrau und dann sich selbst.