Asyl-Camp beim Linzer Hauptbahnhof ist vom Tisch

Beschluss der Landesregierung

Am Montag gab der Bürgermeister aber „Entwarnung“: Es sei nun doch kein „Aufnahmezentrum à la Traiskirchen“ in Linz geplant. Stattdessen soll das PVZ vorerst weiterhin ausnahmslos als Notschlafstelle für Vertriebene aus der Ukraine genutzt werden. In der Sitzung der Landesregierung sei am Montag beschlossen worden, einen entsprechenden Vertrag mit der Post AG sowie dem Roten Kreuz bis Ende Februar 2023 zu vereinbaren.