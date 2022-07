Kommt Zentrum für 200 Flüchtlinge nach Linz?

„Ein Aufnahmezentrum wie in Traiskirchen lehne ich ab!“

„Im Windschatten der Ukraine-Krise versucht das Land Oberösterreich, Linz einen überproportionalen Beitrag zur Aufnahme von Flüchtlingen aufzubürden. In unserer Stadt leben bereits jetzt in Relation die meisten Flüchtlinge und Asylwerber Oberösterreichs. Wir leisten diesen Beitrag aus Überzeugung. Ein zusätzliches Aufnahmezentrum wie in Traiskirchen lehne ich jedoch strikt ab! Hier sind andere Bezirke und Gemeinden gefordert und nicht die Landeshauptstadt“, stellt Bürgermeister Klaus Luger dezidiert fest!