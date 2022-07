Nächste Runde im Gerücht um Asyl-Zentrum in Linz

Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) schlug am Freitag Alarm: Im ehemaligen Postverteilerzentrum (PVZ) in Linz soll ein Erstaufnahmezentrum für bis zu 200 Flüchtlinge entstehen. Das sei im Krisenstab so besprochen worden. Landersrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) tat die Pläne für das PVZ sofort als Gerücht ab. Und verwehrte sich am Samstag weiter gegen den Vorwurf, dass Bund und Land die Stadt Linz beim Thema Asylanten auszutricksen versucht hätten: „Es ist der Sache nicht dienlich, solche Gerüchte zu verbreiten.“