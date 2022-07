Ewiges Eis rinnt davon | Diesel-Engpass

Diesel-Engpass. Als würde die Gaskrise nicht reichen, die uns fürchten lassen muss, dass es im kommenden Winter mit der Versorgung mit diesem so wichtigen Brennstoff eng werden könnte, verdichten sich die Anzeichen, dass schon bald Diesel in Österreich knapp werden könnte. Für den Diesel-Engpass können ausnahmsweise nicht die Russen verantwortlich gemacht werden. Bekanntlich gab es im Juni einen Unfall bei einer Rohölanlage in der OMV-Raffinerie in Schwechat, die Behebung ist im Gange und wird vermutlich noch eine ganze Weile dauern. Ersatzlieferungen aus dem Ausland sind nur mit hohem Aufwand zu beschaffen. Was in Zusammenhang mit der OMV gleichzeitig aber sehr wohl diskutiert wird: Warum sich der teilstaatliche Energiekonzern beim Gas so total und fatal an Russland gebunden hat. Jetzt werden Forderungen lauter, der Staat möge überhaupt aus der OMV aussteigen. Das gibt zumindest Diskussionsstoff!