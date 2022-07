70 ukrainische Zivilpersonen berichten von Folter

Die befragten Zivilpersonen wohnen in den Regionen Cherson und Saporischschja. Während Cherson bereits fast vollständig von russischen Truppen besetzt ist, ist es in Saporischschja ein Teil. In den beiden Regionen lebten vor Kriegsbeginn am 24. Februar insgesamt mehr als 2,7 Millionen Menschen. Nun werden Vorwürfe laut, dass die ukrainischen Zivilpersonen im Süden von den russischen Truppen misshandelt werden. „Sie haben die von ihnen besetzten Gebiete (...) in einen Abgrund der Angst und der wilden Anarchie verwandelt“, sagte Julia Gorbunowa von HRW. Als Beispiele führte sie Folter, „unmenschliche Behandlungen“, „willkürliche Festnahmen“ und „Freiheitsberaubung“ an.