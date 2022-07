EU erhöht Militärhilfe um weitere 500 Millionen €

FPÖ: EU-Waffengeld verlängert den Krieg in der Ukraine

„Die angekündigte Fortsetzung der Waffenlieferungen in die Ukraine zieht die EU wieder ein Stück tiefer in den Krieg hinein und verlängert das Leid der Menschen - nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Österreich. Die Verantwortlichen in Brüssel müssen endlich einsehen, dass die verhängten Sanktionen uns selbst mehr schaden als Russland“, kommentierte FPÖ-Europasprecherin Petra Steger.