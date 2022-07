„Russland darf nicht den Frieden diktieren“

„Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass man einmal in einem Nachtzug in einen Krieg auf europäischem Boden fährt. Und dieser Krieg hat schon globale Dimensionen. Wir leben in einer neuen Welt“, kommt es Außenminister Schallenberg in den Sinn während der 14-Stunden-Fahrt ab der alten k.-u.-k.-Festungsstadt Przemysl, heute Polen. Der 35 Liegewagen lange Tatzelwurm ist heute die Nabelschnur Kiews nach Europa.