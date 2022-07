Kickl taucht erstmals in brisanten Chat-Akten auf

Zur Sprache kam auch ein FPÖ-naher Verein namens „Austria in Motion“, an den u. a. Stieglitz gespendet hat. Nun tauchen Protokolle der WKStA auf, die sich für den Fall interessiert. Der „Krone“ liegen Gesprächsprotokolle des Mobiltelefons von FPÖ-Politiker Hans-Jörg Jenewein vor, die die WKStA für potenziell relevant für die laufende Hauptverhandlung gegen Strache/Stieglitz erachtet. Interessant: Auch der Name des bis dato „unbefleckten“ Herbert Kickl taucht in den Akten auf.