Stieglitz wollte Bruder Asfinag-Posten verschaffen

Arnold Schiefer, Finanzvorstand der ÖBB-Holding und bis 2019 FPÖ-Mitglied, hat sich laut eigenen Aussagen ebenfalls nicht für Stieglitz eingesetzt. „Höchstens die Staatsanwältin findet wieder eine SMS.“ Der Aufsichtsratsvorsitzende der ÖBB habe lieber einen Steuerberater haben wollen, Schiefer sei in diese Überlegungen aber nicht eingebunden gewesen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft geht derzeit davon aus, dass zumindest Trattner entgegen seiner Aussage an Bemühungen Stieglitz‘ um Sitze in der ÖBB Holding und auch beim Verbund beteiligt gewesen ist oder zumindest davon wusste. „Sigi bekommt den nächsten freien Sitz in der Holding“, hieß es etwa in einer Nachricht, in einer weiteren „Sigi wird in den Verbund entsandt.“