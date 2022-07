40 Meter unter Wasser und völlig tiefenentspannt

Die Faszination an andere weitergeben

Dieses Erfolgserlebnis hat Peter Stetina dazu gebracht, selbst Freitauchlehrer werden zu wollen: „Ich wollte auch anderen Menschen diese Art des Tauchens und der Atmung beizubringen.“ Der St. Veiter bietet an allen Kärntner Seen und auch am Meer Anfängerkurse an: „Freitauchen ist kein Abenteuer für Extremisten, sondern ein Erlebnis für jeden gesunden Menschen. Getaucht wird ohne Stress, aber dafür mit viel Genuss.“