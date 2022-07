VdB: Vertrauen in Kanzler muss wieder steigen

Appell an Regierung

Van der Bellen richtete dabei auch einen Appell an die Bundesregierung: „Die Bevölkerung weiß, dass Vorhersagen schwierig sind und dass in diesen Zeiten niemand genau sagen kann, was kommt. Trotzdem müssen wir in unterschiedlichen Szenarien und Lösungsoptionen denken, um vorbereitet zu sein.“ Das Ziel müsse es sein, alles erdenklich Mögliche zu tun, um Österreich gut durch diese schwierige Situation zu bringen. „Privatwirtschaft und Politik müssen hier Hand in Hand arbeiten."