FPÖ schickt Walter Rosenkranz in Rennen um Hofburg

Expertin: „Achtbares Ergebnis möglich“

Dennoch sieht Politikwissenschafterin Kathrin Stainer-Hämmerle durchaus gute Chancen, dass der recht bekannte und gemäßigte Rosenkranz ein „achtbares Ergebnis“ schafft. Ein Erfolg wären mehr als 20 Prozent, also mehr als der Wert, bei dem die FPÖ aktuell in den Umfragen steht, erläuterte sie in der „ZiB 2“. Dass es zu einer Stichwahl kommt - weil Amtsinhaber Van der Bellen unter 50 Prozent bleibt - hält sie „aus heutiger Sicht für unwahrscheinlich“. Für die FPÖ sei Rosenkranz jedenfalls eine „sichere Variante“, analysierte auch Politologe Peter Filzmaier im ORF-„Report“. Denn aus Sicht der Partei gehe es vorrangig nicht um das Wahlergebnis, sondern darum, dass FPÖ-Positionen „auf offener Medienbühne wochen- und monatelang präsentiert werden“ können. Und das sei mit dem Politik-Profi Rosenkranz garantiert.