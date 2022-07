ÖGB-Katzian: Nur Beobachten von Preisen „zahnlos“

„Jeder weiß, was ins Haus steht“

Die Preissteigerungen seien aber auch bei Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs immens. Sollte schon keine solche Preiskommission eingesetzt werden, müsse man hierbei wenigstens die Mehrwertsteuer erlassen oder zumindest halbieren, so Katzian im Ö1-„Morgenjournal“ am Montag.