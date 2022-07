Nehammer lenkt ein, lässt Strompreisdeckel prüfen

Auch ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian schlägt für einen Grundbedarf an Gas und Strom einen gedeckelten Preis und für alles, was darüber liegt, marktübliche Preise vor. Katzian legte bereits konkrete Zahlen auf den Tisch. Für einen Grundbedarf an Strom, mit dem ein Haushalt etwa kochen oder Wäsche waschen könne, solle es einen gedeckelten Preis von 20 Cent pro Kilowattstunde geben. „Das liegt knapp über dem Niveau vor dem Krieg, aber noch deutlich unter dem, womit im Herbst zu rechnen ist“, so der ÖGB-Präsident.