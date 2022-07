Ukrainischer Basejumper stürzt 300 Meter ab - tot

Die, nur 20 Kilometer Luftlinie von der Vorarlberger Grenze entfernte, „Churfirsten“-Berggruppe am Walensee (Kanton St. Gallen) ist neben dem Lauterbrunnental im Berner Oberland DAS Mekka der internationalen Basejumper-Szene in der Schweiz. Allerdings passieren an beiden Orten regelmäßig tödliche Unfälle. So auch am Samstag, als ein 31-jähriger Ukrainer ums Leben kam.