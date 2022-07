Schlechte Gesundheit Putins ist „Wunschdenken“

Als professionelle Militärs sähen er und seine Kollegen „ein relativ stabiles Regime in Russland“, erklärte er gegenüber der BBC. Kreml-Chef Putin habe es geschafft, „jede Opposition zu unterdrücken“, sagte Radakin. „Niemand an der Spitze hat die Motivation, Präsident Putin herauszufordern.“ Er tritt damit Gerüchten über einen möglichen baldigen Sturz entgegen, wie ihn etwa im Mai ein Enthüllungsjournalist in den Raum gestellt hatte.