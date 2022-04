Video nährt Spekulationen über Putins Gesundheit

„Ich habe berichtet, dass Wladimir Putin an Parkinson erkrankt ist, und hier können Sie sehen, wie er sich am Tisch festhält, damit seine zitternde Hand nicht sichtbar ist, aber er kann seinen Fuß nicht vom Klopfen abhalten“, twitterte am Donnerstag die Bloggerin und frühere britische Parlamentsabgeordnete Louise Mensch und verlinkte auf einen Artikel, in dem sie im März geschrieben hatte, Putin verheimliche wohl eine Parkinson-Krankheit.