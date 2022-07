Russen wappnen sich für ukrainische Gegenoffensive

Moskau: Waffenlieferungen zerstört

Indes verzeichneten die Invasoren nach eigenen Angaben erfolgreiche neue Angriffe in der Ukraine. Das russische Militär habe zahlreiche von den USA und anderen NATO-Staaten gelieferte Waffen zerstört, teilte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums am Sonntag mit. In Odessa am Schwarzen Meer sei ein Depot mit Harpoon-Raketen und im Gebiet Donezk ein von den USA gelieferter Mehrfachraketenwerfer vom Typ HIMARS vernichtet worden.