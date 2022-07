Noch-Premier Johnson soll möglichst schnell weg

Die britischen Konservativen wollen Premierminister Boris Johnson offenbar so schnell wie möglich loswerden. Die am Montagabend vereinbarten Wahlregeln sehen nämlich nur eine eintägige Kandidaturfrist - am Dienstag - vor. Bereits am Mittwoch soll die erste Wahlrunde stattfinden, am Donnerstag die zweite. Der neue Premier werde dann am 5. September bekannt gegeben.