Pensionist (83) übergab Betrügern Gold als Kaution

Boten ausgehändigt

Die Frau behauptete, dass die Schwiegertochter ansonsten mehrere Wochen in Untersuchungshaft einsitzen müsse. Der 83-Jährige glaubte den Betrügern und übergab in Folge Gold im Wert eines fünfstelligen Euro-Betrags an einen Boten, der vor dem Haus wartete.