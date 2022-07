Gletscherschmelze bringt der Schweiz 600 neue Seen

Seen bergen Chancen als auch Risken

Neue Gletscherseen bergen den Forschern zufolge sowohl Chancen als auch Risiken. Zum einen können in und um sie wertvolle Ökosysteme entstehen, was in Konflikten zwischen Naturschutz und der wirtschaftlichen Nutzung von Wasserkraft münden könnte. Zum anderen können Seen ausbrechen und für Überflutungen bis in die Talregionen sorgen. Deshalb erfordere die große Zahl potenziell neuer Seen ein Nachdenken über die künftige Rolle und Auswirkungen der Gewässer, schreiben die Autoren.