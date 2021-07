Schweiz: In zehn Jahren entstanden 180 neue Seen

Die Gletscherschmelze in den Alpen hat allein in der Schweiz innerhalb von zehn Jahren 180 neue Gletscherseen entstehen lassen. Zwischen 2006 und 2016 wuchs die Wasserfläche jedes Jahr um rund 150.000 Quadratmeter (15 Hektar) - „ein sichtbarer Beweis für den Klimawandel in den Alpen“, berichtet das Schweizer Wasserforschungsinstitut (Eawag).