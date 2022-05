Kampf um Österreichs Gletscher ist schon verloren

Ende des Jahrhunderts keine Gletscher mehr in Österreich

Die Gletscher werden in Österreich bis zum Ende des Jahrhunderts komplett verschwinden. In der Schweiz werde gerade noch fünf Prozent der aktuellen Gletschermasse vorhanden sein. Ohne Gletscher würden die Flüsse weniger Wasser führen, was sich auf Trinkwasserversorgung und Stromproduktion auswirke. „Die Wasserfrage ist die größte Frage, also ob wir genug Wasser für die Landwirtschaft und die Menschen haben werden“, so Taalas im Interview mit der APA.