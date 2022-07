Interna für WikiLeaks: CIA-Maulwurf verurteilt

Ein früherer Mitarbeiter des US-Geheimdienstes CIA ist wegen Weitergabe geheimer Dokumente an die Enthüllungsplattform WikiLeaks verurteilt worden. Eine Geschworenenjury an einem Bundesgericht im US-Staat New York befand ihn in allen neun Anklagepunkten für schuldig. Ihm drohen nun bis zu 80 Jahre Haft.