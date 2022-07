BMW M850i Gran Coupé: Fackel im Sturm

Angesichts der in neuen BMW-Modellen aufgesetzten Displays genieße ich auch den Anblick auf die Displaylandschaft, obwohl der jetzt 12,3 statt 10,25 Zoll große Digitaltacho nach wie vor nicht zum Auto passt. Liebe Freunde in München: Warum bietet ihr denn nicht endlich eine Alternative zu diesem gegenläufigen Schmarrn an? Ihr wart mal für klar ablesbare Instrumente bekannt. Ist ja okay, wenn ihr jetzt was anderes hip findet, aber lasst euren Kunden doch wenigstens die Wahl! Schaut mal in den Alfa Romeo Tonale rein, dann seht ihr, wie man einen Digitaltacho gestalten kann, ohne die Fans vor den Kopf zu stoßen.