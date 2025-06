Alpine Notfälle: Hubschrauber mussten ausrücken

Erschöpfung in der Mittagshitze

Wenige Stunden später, gegen 14 Uhr, waren zwei Kletterinnen (59 und 61 Jahre) in der Breitwand bei Döbriach am Millstätter See unterwegs. Doch dann verließ sie die Kraft und sie konnten nicht mehr weiterklettern. „Eine Bergung durch die Bergrettung war aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht möglich“, erklärt die Polizei. „Aus diesem Grund wurden die beiden Frauen mittels Polizeihubschrauber Libelle aus der Wand geborgen.“ Sie bleiben unverletzt.