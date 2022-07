Schallenberg: „Zum Tanzen braucht es zwei“

Diese seien zudem für die hohe Inflation in Ungarn verantwortlich, sagte der dortige Außenminister Peter Sziijarto. Er war zu Besuch in Wien und hielt eine gemeinsame Pressekonferenz mit seinem österreichischen Amtskollegen Alexander Schallenberg. Dabei hielt er unter anderem fest, dass er Sanktionen auf russisches Gas ablehne. Budapest werde gegen jegliche Sanktionen, die Gazprom oder die Gazprom Bank betreffen, ein Veto einlegen. Erst am Mittwoch hatte Ungarn, wie berichtet, den Energienotstand ausgerufen. Das Land plant, zusätzlich 700 Millionen Kubikmeter Gas zu erwerben, um die Lagerbehälter aufzufüllen. Woher das kommen soll, verriet er nicht - nur so viel, dass es am Geld jedenfalls nicht scheitern werde.