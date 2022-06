Schallenberg: Jahrzehnte bis zum Ukraine-Beitritt

Weil die Beitrittsprozesse zu lange dauern würden, müsse man dafür sorgen, dass die Menschen in diesen Ländern schon während des Prozesses die Vorteile der EU zu spüren bekommen. Daher schlägt der Minister eine graduelle Integration der Kandidatenländer vor. Im Juli will Schallenberg den ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba in Kiew besuchen und die Gespräche dahin gehend vertiefen. Beide vereinbarten beim Forum auch, sich in der Wachau auf ein Glas Wein treffen zu wollen. Bis dieses Treffen zustande kommt, wird es aber noch eine Weile dauern. Grund zu feiern gibt es trotz der Zuerkennung der EU nämlich vorerst noch nicht.