Allianz gegen die immer brutalere Schlepper-Mafia

Die Flüchtlingswelle droht in der zweiten Jahreshälfte überzuschwappen. Die internationalen Zahlen jener Migranten, die marschbereit sind, überschreiten alle bisherigen Befürchtungen: 30.000 Flüchtlinge sind auf dem griechischen Festland - sowie 15.000 auf dem Balkan aufhältig. Der Großteil will noch vor dem Winter weiter. Für Europa ebenso wichtig: Im Iran warten zwei Millionen Afghanen. Von dort aus bräuchten sie nach dem Überqueren der Grenze nur einen Monat, um bis in den Westen der Türkei zu gelangen. Dort halten sich bereits vier Millionen Migranten - vorwiegend aus Syrien und Afghanistan - auf!