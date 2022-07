Ungarn mit „Grenzjägern“ gegen illegale Migration

Die Schwerpunktaktionen gehen weiter. Drei Schlepper konnten am Wochenende in Nickelsdorf gefasst werden. Im Frachtraum eines rumänischen Lkw entdeckten Beamte 30 Männer und eine Frau aus Äthiopien, Pakistan und Bangladesch. Der Chauffeur (31) ist in Haft. Ebenso ein Rumäne (33), der mit drei Fremden im Pkw auf der A…4 gestoppt wurde, und ein ukrainischer Autolenker (26), der mit fünf Migranten auf der B…10 unterwegs war. Innenminister Gerhard Karner: „Die enge Kooperation zwischen der Polizei in Österreich und Ungarn ist ein wichtiger Eckpfeiler im Kampf gegen illegale Migration.“