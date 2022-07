Hitzewelle: Jetzt wüten Waldbrände in Urlaubsorten

Ventilatoren in Spanien derzeit ein Verkaufshit

In Spanien finden Ventilatoren derweil reißenden Absatz: So kletterten in Bilbao im Norden des Landes die Verkaufszahlen nach Medienberichten um mehr als 50 Prozent in die Höhe. In 16 der insgesamt 17 Autonomen Gemeinschaften Spaniens gilt am Donnerstag weiterhin Hitzealarm, in fünf dieser Regionen teilweise sogar Alarmstufe Rot.