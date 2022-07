Zwei griechische Helfer bei Waldbrand gestorben

Waldbrand in Kroatien

Davon sind zusätzlich zu Griechenland auch weitere (nicht nur) europäische Länder betroffen. In Kroatien wurden am Mittwoch aufgrund eines Waldbrands zwei Dörfer nahe der dalmatinischen Stadt Sibenik evakuiert. Die Bewohner und Bewohnerinnen wurden mit Booten in Sicherheit gebracht, wie der Chef des Zivilschutzes, Danijel Mileta, mitteilte. Die Situation soll so schlimm sein wie schon seit zehn Jahren nicht mehr. Mehr als 100 Feuerwehrleite mit 42 Fahrzeugen seien im Einsatz. Die Rauchschwaden waren bis nach Sibernik zu sehen. Erst am Wochenende hatte ein Brand nahe der Stadt Pula gewütet und 40 Hektar Vegetation zerstört.