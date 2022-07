Causa Vergewaltiger: „Verfahren wieder anhängig“

Und dann kam der Verfassungsgerichtshof (VfGH) zum Zug, der die Beschwerde als begründet einstufte. „Der VfGH hat – genauso wie schon zuvor in anderen rechtlich gleich gelagerten Fällen – am 15. Dezember 2021 entschieden, dass eine Entscheidung des BVwG über einen Antrag des Mannes willkürlich war. Der VfGH hatte diese Entscheidung losgelöst von der Person zu treffen, also unabhängig davon, ob die Person etwa straffällig war“, erklärt Cornelia Mayrbäurl, Sprecherin des VfGH, und ergänzt: „Das BVwG setzte sich nämlich bei seiner Entscheidung vom 23. August 2021 über einen Asylantrag des Mannes nicht mit der geänderten Sicherheitslage in Afghanistan auseinander, obwohl das Länderinformationsblatt, das dafür herangezogen wird, bereits im Juni darauf einging.“