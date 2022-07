Peiniger von Tirolerin wurde am Tatort gesichtet

„Ich habe vollstes Vertrauen“

Seit der frühzeitigen Entlassung lebt Angelika M. erneut in Angst. Besserung scheint keine in Sicht zu sein. „Denn jemand aus dem Umfeld, der das Gesicht des Mannes schon damals zum Beispiel beim Prozess gesehen hat, entdeckte ihn nun erneut in Innsbruck. Im Tivoli Park, also in der Nähe des Tatortes. Die Person ist sich zu 1000 Prozent sicher, ich habe vollstes Vertrauen“, sagt die Tirolerin, „er habe sich nicht viel verändert, die Narben im Gesicht seien noch da. Lediglich seine Haare seien kürzer.“