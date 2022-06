Peiniger wieder frei: „Habe Angst um mein Leben“

Die Hölle auf Erden erlebte damals Angelika M. (Name geändert). In der Wiese eines Mehrparteienhauses in den Sillhöfen fiel ein afghanischer Asylwerber wie ein krankes Tier über sie her, vergewaltigte sie mehrfach, hielt ihr dabei mit voller Kraft den Mund zu und versetzte ihr Schläge sowie Bisse. Erst als ihre Freundin, zu der sie wollte, die Tat bemerkte und aus dem Fenster brüllte, ließ der Mann von ihr ab. Das Martyrium dauerte eine Stunde, Angelika M. trug schwere Blutungen im Unterleib davon. Noch 2016 wurde der Asylwerber zu sieben Jahren Haft sowie zu 5000 Euro Schmerzensgeld verurteilt.