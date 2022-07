Ein Reich der Vielfalt am Fuße des Wilden Kaisers

Ein besonderer Ertrag

Zuletzt wurde eine Trockensteinmauer ohne Verbundmaterial mit Hohlräumen für Käferinsekten angelegt. All das macht das Paar nebenberuflich. „Immer wieder werden wir gefragt, was wir davon haben. Wir antworten dann: ,Schmetterlinge und Bienen‘. Unser Ertrag ist die Artenvielfalt.“ Auch Schafe, Wachteln und Hühner, die in der Zuchtwirtschaft keine Verwendung mehr finden, leben am Hof.